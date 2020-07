Pampita y Benjamín Vicuña son padres separados y durante esta cuarentena obligatoria tuvieron que planificar su rutina semanal para seguir compartiendo tiempo en los dos hogares con sus tres hijos sin correr riesgo por el coronavirus.

Esta semana, la modelo habló con " Intrusos" y detalló cómo lograron organizarse junto al actor chileno. "No tuvimos ninguna diferencia, al contrario. Mirá, yo nunca quiero hablar porque no me corresponde referirme al papá de mis hijos, pero realmente estoy muy agradecida de lo que me ayudó este tiempo", reveló sincera.

Y continuó: "No hubiera podido sin su ayuda y sin que me dé una mano. Vino muy bien tener la suerte de que mis hijos tengan un papá y que puedan compartir en ambas casas. Nos hemos organizado súper bien y a los chicos les hace bien también".

A pesar de sus diferencias, la modelo y el actor llevan una buena relación por sus hijos.

Además, la conductora de " Pampita Online" sostuvo que a pesar de las diferencias que tuvo con Vicuña, siempre prioriza el bienestar de Bautista, Beltrán y Benicio. "Soy siempre ferviente defensora de que las parejas separadas tienen que llevarse lo mejor posible porque es difícil criar chicos y uno los cría muchos años. Y después, por más que sean adultos, siguen estando en tu mente y tus preocupaciones. Es un camino infinito la crianza de los chicos y el amor que uno le tiene a los hijos", declaró.

.

"No hay otra manera más que llevarse bien con los ex, se lo digo a todas las parejas y a todos los famosos. El ego y el orgullo tienen que quedar de lado, tiene que ser prioridad la felicidad de tus hijos siempre", cerró.