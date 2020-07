El 8 de septiembre de 2012 se convirtió en unos de los días más duros en la vida de Pampita. En aquel momento, la modelo y Benjamín Vicuña sufrieron la pérdida de su hija Blanca, de 6 años, por una neumonía hemorrágica detectada luego de unas vacaciones familiares en Cancún, México.

Desde ese momento la conductora de 42 años busca la mejor manera de abordar el tema frente a los medios de comunicación. Cada vez que habla de su pequeña ante las cámaras se expresa de una manera muy dulce y amorosa con la que logra emocionar a toda la audiencia.

.

En las últimas horas, la modelo compartió una íntima charla junto a Tití Fernández y ambos compartieron cuál es su forma para recordar a sus familiares fallecidos. El periodista deportivo también sufrió la pérdida de su hija María Soledad Fernández.

La joven falleció el 2 de julio de 2014 en un accidente de tránsito en Brasil, se encontraba allí junto a su padre por el Mundial. En ese sentido, el periodista manifestó: "Todos los días 2, yo escribo en Twitter o Instagram algo y le agrego dos hashtag: uno es '#TeAmamos' y el otro, '#NuncaTeVamosAOlvidar'. Lo pongo para que la gente se acuerde de que alguna vez nació, vivió y existió una Soledad Fernández que fue una fenómena total, llena de amigos y una tipa recontra querible".

El recuerdo de Tití Fernández al cumplirse un nuevo mes de la muerte de su hija.

Sin embargo, reveló que en una de sus publicaciones recibió el comentario de "dejala ir" y explicó: "Es mi hija y yo no quiero que se vaya nunca, la quiero tener siempre en mi corazón. Se va a quedar siempre conmigo en el recuerdo".

Conmovida por el relato de Fernández en su programa, " Pampita Online", la esposa de Roberto García Moritán se animó a detallar cómo mantiene vivo el recuerdo de Blanca. "Yo también todos los 8 recuerdo a mi hija, por supuesto que en mi Instagram privado. Me gusta que mis amigos sigan viendo fotos, que siga estando el recuerdo, que se hable con naturalidad en la casa y que mis hijos tengan siempre presente a su hermana", contó sincera.

Blanca falleció en 2012.

En cuanto a los comentarios de los usuarios consideró que "uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el recuerdo, o el duelo, o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición".

"Te entiendo perfecto Tití. Estaría bueno que esa gente, si no estuvo en esos zapatos, se guarde la opinión. Si no es para acompañar, si tiene algo que decir que se lo guarde, no es necesario. Además, nunca van a entender porque nunca sintieron algo tan fuerte como es ese amor infinito a pesar de la distancia y de la no presencia", cerró.