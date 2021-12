Pampita y la China Suárez no tienen la mejor relación. Luego de que la modelo haya encontrado a la actriz en el famoso motorhome con su ex marido, no arrastran muy buen vínculo. Frente a esto, la mamá de Ana Carolina, dio una entrevista en el programa radial "Agarrate Catalina" y le hicieron una pregunta incómoda sobre la tercera en discordia en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

En relación con lo mencionado anteriormente, le consultaron si ella estaría dispuesta a invitar a Suárez al piso y hacerle una entrevista. "En nuestro programa le haríamos notas a todos. Todos son bienvenidos. Además nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional", dijo la conductora de "Pampita Online".

.

En la entrevista aprovecharon al máximo la presencia de la esposa de Roberto García Moritán y le preguntaron su opinión acerca del Wandagate. La modelo dejó muy en claro que ella no iba a meterse en ese terreno: "No me tienta para nada, no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten".

Saliendo un poco de lo mediático, la ex esposa de Benjamín Vicuña habló de su relación con su actual marido y se mostró más enamorada que nunca. "Los dos queremos a esta familia como un tesoro, la cuidamos, la nutrimos, es una plantita que hay que regar todos los días, es una familia muy ensamblada con mucho amor", dijo la jurado de "ShowMatch: La Academia".

Pampita y Roberto García Moritán más enamorados que nunca.

Y agregó: "Era lo que necesitaba en mi vida, llegar de trabajar y tener a un hombre, que me espera, que me cuida, que quiere a mis hijos y esa sensación de estabilidad la necesitaba. Somos muy parecidos, muy sensibles, muy amorosos y generosos en el amor y en eso nos encontramos. Nos gusta lo simple. Somos felices con una siestita abrazados".