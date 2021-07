Pampita atraviesa los días finales de su embarazo y se la ve muy feliz junto a su marido Roberto García Moritán. Pero aunque el nacimiento de su nena significa agrandar la familia, al parecer el empresario quiere "cerrar la fábrica".

En su programa, "Pampita online", la modelo mostró varios regalos que recibió, y, emocionada por imaginar a su hija con los presentes, la futura mamá sorprendió con una confesión.

“¡Me vuelvo loca! ¡Ay, qué lindo! Si sabía, hubiera tenido muchos más hijos", comenzó bromeando.

"Después de esto voy a tener que tener otro más porque me quedan sin arruinar las cosas”, indicó al ver una cuna que le hicieron llegar al estudio.

Pero luego contó que ella no tendría problema en volver a quedar embarazada, pero el conflicto sería con su actual esposo: “Voy a ver si lo convenzo a Rober. Me parece que en casa no me van a dejar abrir la fábrica de nuevo”.

Vale recorcar que Ardohaín es madre de Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su matrimonio con Benjamín Vicuña, y Roberto tiene a Delfina y Faustino, por lo que la llegada de la beba, de la cual aún no se conoce su nombre, ya conformaría una familia de siete.