Pampita Ardohain es una de las famosas más requeridas del mundo de la farándula argentina y tiene varios exitosos proyectos laborales en proceso, además de su gran familia ensamblada con Roberto García Moritán. Es por esto que la jurado de "ShowMatch: La Academia" no puede soltar su celular... ¡y es algo que odia!

Con más de 6,7 millones de seguidores en Instagram, la conductora tiene uno de los perfiles mediáticos más activos y comparte todos los detalles de los regalos que recibe, sus emprendimientos laborales, sus viajes y su vida familiar con todos sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana.

Y si bien la modelo aseguró que es una mujer libre de vicios, su panelista de " Pampita Online", Pablo Muney, la dejó en evidencia al obligarla a fijarse cuánto tiempo pasa conectada a su celular.

Pampita se sorprendió al fijarse cuánto tiempo pasa conectada a su celular.

"3 horas 56 minutos durante las últimas 24 horas. ¡Qué bárbaro! Casi 4 horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!”, expresó sorprendida la modelo y se justificó: “Pasa que en los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos”.

Y luego cerró al detallar cómo se maneja con las redes sociales: “Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco”.