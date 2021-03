En la dulce espera de su primera hija junto a Roberto García Moritán, Pampita no pudo ocultar su emoción y en una entrevista con "Los Ángeles de la Mañana" contó cómo será el parto de su hija ya que la modelo estaría dando a luz a mediados de este año.

"Es el quinto, así que hay menos ansiedad que en los primeros embarazos, porque uno ya conoce el recorrido, pero sigue teniendo la misma magia, obviamente. Mis hijos están muy contentos. Todos esperando. Ansiosos de que se venga esta familia. Con los brazos abiertos para mimarla mucho, llenarla de besos y disfrutarla. Siempre me gustó estar embarazada, me gustaron muchos los chicos. Tengo mucha paciencia. Siempre lo mejor de mi vida fueron mis hijos. Los chicos son una bendición", declaró entusiasmada.

.

En ese sentido, la conductora de "Pampita Online" adelantó que este año decidió no tomarse vacaciones porque todavía no sabe cuándo va a ser el parto. "Voy a intentar que sea natural. No sé si nace, jueves o viernes, pero voy a intentar de que no tarde más de una semana en volver", comentó.

Por último, se refirió a cómo viven junto al empresario gastronómico la llegada de un nuevo hijo a su vida. "El embarazo nos encuentra desde otro lugar. Disfrutamos cada momento, cada situación. Fuimos papá los dos varias veces, pero éramos más jóvenes y estábamos más distraídos con las cosas cotidianas. Ahora es todo muy especial, cada cosa chiquita pasa a ser muy importante, muy mágica", concluyó.