Jimena Barón se mostró más vulnerable que nunca después de que Viviana Saccone y su compañero de equipo en " ShowMatch: La Academia", Tito Díaz, decidieran hacer su primer tema, " La Tonta", para el nuevo ritmo: "Una que sepamos todos".

La artista no pudo evitar quebrarse ante las cámaras cuando habló sobre la gran importancia que tiene la canción en su vida y el vínculo que tiene con el muy oscuro momento que fue su romance con Daniel Osvaldo, el papá de su hijo Morrison.

“Viene la pandemia, pasé un momento personal muy particular, conté lo de mis ataques de pánico y tuve aquella recaída que todos conocen. Me daba mucha vergüenza volver. Cerré mis redes porque dije 'Soy La Tonta' y es mentira que soy 'La Cobra'. No lo terminé de superar. Me da miedo siempre tener que ser 'La Cobra' porque va a ser imposible. Frené todo y me fui de las redes. Si piensan que soy 'La Cobra' les mentí. ¿Cómo hago para volver? ' La Tonta' me va a seguir apareciendo", explicó la cantante de 34 años en el programa de Marcelo Tinelli.

La jurado de " La Academia" no aguantó las lágrimas.

Barón llamó a la reflexión y al respeto con los demás: “Aprendí que hay que ser más sensibles y nos tenemos que apoyar mucho más. Las críticas me dolieron más que nunca. Me pegué un porrazo del que todavía estoy saliendo. Todavía sigo con mis ataques de pánico y ansiedad. Me encantaría pasar el mensaje de que nos apoyemos todas las tontas, porque si estamos solo para las cobras es muy difícil ser mujer. Yo soy las dos: 'La Cobra' y ' La Tonta'".

¡Mirá las lágrimas de Jimena Barón por " La Tonta" en " ShowMatch"!

Además, Pampita, quien se convirtió en una gran amiga y confidente de la artista, le dedicó un mensaje de apoyo durante su devolución: "Primero le quiero decir a Jime que ella no es ninguna tonta, nunca lo fue. Que la canción se llame La Tonta no quiere decir que lo seas, vos sabes la mujer que has sido siempre".

.

"Creo que en todo caso el tonto habrá sido él, que se perdió semejante mujer, semejante mamá y amiga, que tiene tantas cosas lindas y tanto para dar. Así que La Tonta nunca fue para vos, tal vez te confundís con la palabra", expresó con alegría.

Y para terminar, la modelo de 43 años cerró con un sabio consejo para todas las mujeres en una situación parecida: "Y a todas las tontas que están del otro lado, están a tiempo y salgan de ahí urgente, corriendo, hasta que el que esté al lado no las vea como una tonta. Ese siempre va a ser mi consejo".

¡Mirá el sabio mensaje de Pampita para Jimena Barón en " ShowMatch: La Academia"!