El fuerte enojo de Carolina "Pampita" Ardohain ante las nuevas restricciones del Gobierno nacional que incluyen la suspensión de la presencialidad de las clases por 15 días, provocó muchas críticas ya que ella festejó su baby shower con 40 personas hace muy poco.

La modelo salió a responder: "Creo que no todos los chicos del país tienen un dispositivo electrónico o Internet, y hay casos donde son muchos hermanos y los padres no se pueden ir a trabajar porque no tienen con quién dejarlos. No es tan simple la escolaridad por Zoom y no es la realidad que viven la mitad de los niños en la Argentina", dijo en "Hay que ver".

A pesar de las críticas por su baby shower, la modelo aseguró que estaba en regla.

Y desafió: "Las críticas me parecen sin sentido. En ese momento se podía hacer un baby shower, ya lo expliqué 80 veces, estábamos habilitados y con las normas que un salón de eventos requería. La verdad es que toda esa malicia me resbala, no me va a llegar, menos en este estado de embarazo hermoso que tengo. Nadie de los que asistió salió contagiado", agregó la presentadora que espera su primera hija junto a Roberto García Moritán.

"Y estoy segura que toda esa gente que sale atacarme, no tiene ni idea de lo que pasa acá, en las afueras, en la villa de al lado. Hablan por hablar", cerró, tajante.