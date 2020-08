Pampita presentó en su programa al psicólogo Gabriel Rolón, pero se confundió y lo llamó Daniel. Eso le dio el puntapié para contar que tiene dislexia, un trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer. "¿Sabés hace cuánto que no tenía estas perlas de los nombres? La inaugurás vos", reconoció la modelo en diálogo con el psicoanalista.

E indagó: "¿Qué significa el fallido este de mi mente que digo siempre mal los nombres? Me pasa mucho. Tengo un cartel en el estudio que me ayuda y tiene tu nombre. Igual, los digo mal y cuando estoy nerviosa me sale todo mal. Cuando hay mucha presión de afuera tengo algo que mi cerebro me pasa otra palabra por la boca".

Y agregó: "También tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo de una manera, yo lo escribo de otra forma, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte primero y lo cambio de orden".

Rolón se sorprendió y le explicó que dicho trastorno tiene tratamiento, a lo que la conductora respondió que "hay ejercicios como para ayudar un poco".