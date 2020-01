Pampita fue sin dudas la figura del 2019. Durante todo el año se habló de ella, ya sea por escándalos o por lindas noticias como su casamiento con Roberto García Moritán.

Después de un año intenso, la conductora eligió como siempre las playas de Punta del Este para un merecido descanso junto a su esposo y sus hijos.

La jurado del "Bailando" habló en exclusiva con Walter Leiva en "Crónicas 2020" por Crónica HD y se refirió a su gran presente: "Me encanta Uruguay y encima en enero me tocaron mis hijos, porque siempre es un año sí y otro no, vine con mi marido por primera vez, se juntó todo para que sea increíble".

"Se le miden demasiado las palabras a Susana"

Quien también aprovecha el verano en Uruguay es Susana Giménez, quien en los últimos días fue muy criticada por sus dichos. "Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener un gallinero, que sé yo", había dicho la diva.

Al ser consultada sobre el tema, Pampita defendió a la conductora. "Desarrollar la cultura del trabajo siempre es un buen mensaje. Que todos entendamos que el trabajo va a ser fundamental para sacar al país adelante no me parece que esté tan mal. Se le miden demasiado las palabras a Susana y fue una opinión personal", reflexionó.

Además, se refirió a las dificultades económicas que atraviesa la mayoría de los argentinos y se sinceró: "Algunos hicieron un esfuerzo extra para poder venir a Punta del Este o vinieron menos días. Mis amigos que vienen siempre pudieron venir. Es verdad que nos afecta a todos lo que está pasando, pero bueno, serán temporadas que habrá que apretar un poco".

"Los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca, tiremos todos para el mismo lado, deseémosle lo mejor a nuestro país y aferrémonos a las cosas simples. Miremos las cosas con mirada positiva y buena energía. Somos un país que puede con todo, lo hemos pasado tantas veces y siempre tenemos la esperanza", agregó.

Su futuro laboral

"Para el 2020 se viene 'Pampita Online' que ya está firmado, 'Showmatch' todavía no sé. Como jurado, bailar de vuelta no. Es muy difícil estar en competencia, es un desgaste físico muy fuerte, no me animo. Tal vez alguna apertura que ensayo una semana y lo hago, pero estar todo el año ya no tengo coraje", reveló la modelo en diálogo con Crónica HD.

Su vida personal

Por último, Pampita habló sobre su relación con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Beltrán, Benicio y Baltazar: "Él está en Chile. Siempre priorizamos a los chicos así que tratamos de tener la mejor relación posible".

Sobre su flamante marido, Roberto García Moritán, expresó: "Llevamos un mes de casados, estamos muy contentos de la decisión que tomamos".

Además contó que lloró mucho en su casamiento, porque "fue muy emocionante recibir tanto amor y tan buena energía".

"Llega cuando uno está preparado, ni antes ni después. Llega en el momento justo. A mí me encontró en el mejor momento personal, con mi carrera, mis hijos, como mujer, entonces sacó mi mejor versión", aseguró y detalló: "Roberto es muy caballero, muy amoroso, me ama, ama a mis hijos. Soy una bendecida, tengo un hombre maravilloso".