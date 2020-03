Tras el gran escándalo que originó Viviana Benítez por las acusaciones que lanzó contra la modelo (que incluyeron la pérdida de dos embarazos, hostigamiento y malos tratos) y que luego fueron desestimadas por la Justicia, Carolina "Pampita" Ardohain decidió tomar mayor cautela a la hora de elegir a la persona que se encargue del cuidado de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

En diálogo con "Hay que ver", la modelo reflexionó sobre este asunto y aseguró: “En el verano contraté un niñero hombre. Tenía cinco varones. Mis tres hijos, mi sobrino y uno de los hijos de Roberto (García Moritán). La verdad era mucho mejor alguien que juegue al fútbol, se meta a la pileta y juegue a la play con ellos. Era perfecto”.

.

En la misma línea, la conductora reveló que todavía cree en las buenas intenciones de las personas. Al respecto, detalló: “Yo me relaciono como en todos los ámbitos de mi vida. Es inevitable que no tenga afecto y que sea familia o haya intimidad extrema con la gente que trabaja conmigo. Es gente que quiero, valoro y cuyo lado humano me importa mucho. Es un ida y vuelta de las dos partes de dar mucho. Yo sigo confiando, pensando que la gente es buena y dando mi mejor versión”.