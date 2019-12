Pampita termina el 2019 de la peor manera. Cuando todo era felicidad por su casamiento con Roberto García Moritán, Viviana Benítez, exempleada doméstica, denunció en los estudios de Crónica HD que sufrió maltratos de la jurado del "Súper Bailando 2019".

La exniñera denunció a la modelo por haber sufrido "maltrato psicológico, hostigamiento y presión" durante la relación laboral. La mujer trabajó para Pampita desde el 2014 hasta la fecha.

Sorprendida y angustiada, Pampita se comunicó con " Crónica HD" y en un mano a mano con Augusto Pomar dio se versión.

"Es muy fuerte que una persona que uno quiere tanto esté haciendo todo lo que está haciendo. Gracias a Dios tengo todos los Whatsapp de cómo la traté siempre y lo contenta que estaba conmigo. Le prestaba ropa para que salga. La quería mucho. Le pagué de lo que corresponde según la Ley", expresó la jurado del "Súper Bailando 2019".

"Esto se va a resolver en la Justicia. Lo dejo en manos de mis abogados. Ella fue una de mis damas de honor. Me sorprende y me angustia", agregó y sentenció: "Demostró que estaba contenta en mi casamiento. Me tenía mucho cariño. Tengo pruebas...".

Por otro lado, Carolina indicó: "Ella manifestó que quería hacer cosas nuevas y que los viernes quería irse más temprano. Su sueldo es más de lo que dice la ley. No la eché de mi casa. Tengo pruebas. Jamás tuve peleas con Vivi. Sus dichos me llaman la atención. Mi verdad es absoluta. No tengo nada que negociar. No hay reclamo económico porque se pagó en tiempo y forma".