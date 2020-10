Luego de estar un tiempo alejada de los medios tras el final de su ciclo "Pamela a la tarde", Pamela David se mostró entusiasmada con el nuevo rol que ocupará dentro del Grupo América, dirigido por su marido, Daniel Vila.

Instalada hace siete meses en Mendoza y luego de la trágica muerte de su hermano Franco, la conductora reveló en "Agarrate Catalina" que se prepara para desarrollar la función de ejecutiva de medios en la firma de su esposo.

.

"Empecé a involucrarme en los medios del Grupo América Cuyo para hacerme cargo. No solo para aportar y colaborar sino para tomar decisiones", destacó la presentadora entusiasmada con el nuevo desafío. David es parte del equipo de un ciclo llamado "Tu momento en el siete" para El Siete de Mendoza.

Con respecto a su nueva tarea, contó: "Me estoy entrenando. Estoy aprendiendo un montón y me encanta. ¿Viste que cuando algo te gusta mucho de verdad podés pasar horas y horas y el tiempo se te pasa volando? Daniel está más con los medios de Buenos Aires y alguien lo tiene que hacer para continuar con esto, así que estoy muy contenta. Y me encanta".

Pamela David habló de su salida de la televisión.

En cuanto a si volvería a estar a la cabeza de un programa televisivo, destacó: "Yo no lo descarto. Sí sé que voy a volver a la tele en algún momento y voy a tener más claro el mensaje que quiero dar". Además explicó su salida de América después de casi diez años: "Yo no quería seguir haciéndolo. Terminé con mucha responsabilidad el último día del año y en algún momento volveré".