A diez días del fallecimiento de su hermano Franco, de 23 años, Pamela David decidió abordar la problemática de las adicciones en su programa de Instagram y no pudo evitar emocionarse al aire.

El domingo 14 de junio, el joven fue encontrado ahorcado en su casa en la ciudad de Santiago del Estero y según trascendió sufría de una fuerte adicción a las drogas que lo habría llevado al suicidio.

En medio del dolor por la pérdida de su hermano, la conductora se manifestó en las últimas horas a través de su programa "PameLive" en las redes. "Por amor y respeto a su mamá y su papá, no me quiero quebrar", dijo al empezar la transmisión.

Además, Pamela entrevistó al experto Marcelo Plotnik sobre el consumo de estupefacientes, pero antes de arrancar con las preguntas, habló de la difícil situación que atraviesa.

Pamela David con su hermano Franco.

Sin embargo, con el paso de los segundos, la presentadora no pudo esconder el llanto y manifestó: "Quiero que sirva, quiero sumar... Estoy triste pero no tengo derecho de no estar agradecida".

.

En ese sentido reveló que Yamila, pareja del joven, está embarazada. "Tengo una linda noticia", anunció la esposa de Daniel Vila y completó: "¡Voy a hacer tía! Franco no llegó a saberlo, pero su novia va a tener un bebé".

"Dios así lo quiso, quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila. Hoy nos da fuerza", confesó y reflexionó que "más allá de la tristeza, hay una enorme felicidad". "A veces es contradictorio, pero estoy inmensamente feliz a pesar del dolor, están las dos cosas a la vez", aseguró emocionada.