Ivana Nadal y Pamela David tuvieron un tenso cruce por el consumo de marihuana. Las presentadoras de televisión se pararon en veredas opuestas y no dudaron en alzar su voz para brindar sus distintas opiniones.

El hecho ocurrió en "Podemos Hablar" cuando Andy Kusnetzoff pidió que dieran un paso al frente aquellos que tuvieron "vicios durante la pandemia". Acto seguido Nadal mostró el tatuaje de su pierna con un dibujo de una hoja de cannabis y expresó: "Yo la banco la verdad. Se que está ahí en tramiterío el tema de la legalidad".

"Por supuesto es una droga, ¿No? Pero así como estoy un poco en duda de un montón de cosas que se plantean como ciertas y sin discusión, siento que es una planta que no tiene nada. Agarrás una planta así y te la fumás, no me parece tan grave", manifestó firme.

Tensión en "PH" por la marihuana.

Fue en ese entonces que la conductora de "La Ruleta de tus Sueños" retrucó: "Estamos en un programa de televisión…". "Que cada uno haga lo que quiera", respondió Nadal.

"Si, pero cuando la droga te mata no podés decir una cosa así. Es un portal", dijo la pareja de Daniel Vila. Sin embargo, la influencer contestó que nadie murió por el consumo de marihuana.

.

"No te pregunté si coincidías. Dejame dar un mensaje al menos y después podes no estar de acuerdo", lanzó ácida. Y continuó: "Durante muchos años me acompañaron muchas otras familias en centros de rehabilitación que son muchísimos y no alcanzan y la gran mayoría comenzó con el juego de ‘total la marihuana no hace nada'".

"Lo que no quiero hacer es que en televisión se haga apología de algo que te puede estar quemando, porque estás jugando con fuego. Ni se les ocurra", cerró Pamela.

¡Mirá el video de Pamela David e Ivana Nadal en "Podemos Hablar"!