Hace un año y medio que Pamela David decidió alejarse dela televisión tras cumplir un ciclo en su vida. Pero ahora, la conductora expresó su deseo de regresar a los medios y hacer lo que le gusta.

En diálogo con "Intrusos", la pareja de Daniel Vila reflexionó: "Nunca voy a dejar de agradecerle a América. Acá fue la primera oportunidad que tuve en la conducción, pero siento que cumplió un ciclo. Hice El Bar, Fuera de foco, Animales Sueltos, Desayuno Americano... Fueron un montón de años. Es mi familia. Pero creo que cerré un ciclo y me lo debo a mí trabajar en otro canal".

Fue en ese entonces le consultaron si aceparía trabajar en la tercera temporada de " MasterChef Celebrity". Al respecto, advirtió: "¿MasterChef justo? No sé hacer fideos con manteca. Pero es un tema de decisión personal, no me gusta la cocina".

"Los chicos me hacen bullying. Cada vez que tengo que hacer un huevo duro tengo que googlear '¿cuánto tiempo era?', y pongo la alarma. De verdad, tengo un tema, no me gusta la cocina", reafirmó.

No obstante, sí podría trabajar en otro reconocido formato televisivo: "Gran Hermano". "Eso fue una bomba. Fue algo muy importante en mi carrera, cuando hacíamos el debate, pero no lo sé", cerró sin descartar posibilidades.