Alejada de los medios desde hace más de un año, Pamela David agradece poder estar en su casa durante la cuarentena obligatoria que se decretó por el avance del coronavirus. La conductora aseguró que su familia es lo más importante que tiene y estar en la televisión no es una tarea esencial para ella.

"Estoy agradecida porque Dios me iluminó cuando dejé el programa el año pasado. No me hubiera perdonado exponer a mis hijos como mucha gente lo hace en la televisión porque se considera esencial. No sé si mi programa era esencial pero no lo pudiera haber dejado. Para mí esenciales son mis hijos, mi familia, mi marido. Hubiera sido un compromiso horrible o hacerlo con pocas ganas", indicó la ex presentadora televisiva de "Pamela a la Tarde" en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"El otro día entrevisté a una persona que hablaba de los emprendedores. Es impresionante la cantidad de gente que salió adelante en esta pandemia. Tal vez eso en las noticias no lo contamos porque no garpa", manifestó la esposa de Daniel Vila sobre sus trasmisiones en vivo de Instagram.

Pamela conducía hasta el año pasado "Pamela a la Tarde" en América.

Consultada por la posibilidad de regresar a la pantalla chica, la comunicadora de 41 años sostuvo: "Para volver a la tele lo que tiene que pasar es algo que deje una huella. Algo que sirva. Una historia de vida. Alguien que salió adelante y que contagie. La televisión es una herramienta tremenda. Tiene mucha fuerza y llegada. La tele siempre acompaña. Después se viraliza porque se levantan todos los portales. Si se usara para el bien, en vez de para el mal, tendríamos un mundo mejor".

A su vez explicó que extraña "lo humano" y a sus compañeros. "Cuando sos conductora podés armar el equipo y te ponés en las decisiones. Gracias a Dios, todos los equipos que pude armar fuimos amigos. Me encanta la juntada. No desarmamos los grupos de WhatsApp. Hoy con Carlos Monti nos escribimos", explicó Pamela.

.

Para cerrar, argumentó que para transitar la pandemia prefiere no consumir malas noticias y trata de no envenenarse: "Es como una decisión. Leo los diarios. No es que vivo en otro mundo. No necesito la repetición del jubilado que mató al ladrón. Ya pasó, es muy triste, tristísimo. ¿Pero hasta cuándo?”.