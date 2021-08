Pachu Peña vive su presente laboral en " ShowMatch: La Academia" pero, a diferencia de otras temporadas, el humorista se animó a bailar en la pista. Fue un importante desafío para el actor de 59 años que desde hace décadas se encuentra junto a Marcelo Tinelli en su histórico ciclo. De todos modos, admitió que extraña el viejo "VideoMatch".

"Yo ahora estoy bailando, que también bailo mal, pero veo a Marcelo riéndose y digo ya está. Me trae los recuerdos de antes, de cuando él se reía de las notas con Pablo Granados. Estoy del otro lado, me cuesta olvidarme del viejo Videomatch, pero es un certamen y tengo que tomarlo con seriedad", reconoció Peña en una entrevista con Marcela Coronel en el programa radial "Mientras tanto".

En relación a los haters de las redes sociales que opinan sobre su exposición, expresó: "Hay críticas y críticas, pero hay un ensañamiento que no lo entiendo. Si algo no me gusta no tengo por qué volcarlo a las redes. No le veo sentido".

.

"También por ahí hay una cosa política detrás, trato de no darle bola. Pero a veces leés un tweet de crítica. No es que me moleste pero tampoco lo comprendo. Si no te gusta algo, no lo veas. Es un problema del otro, no de Marcelo", continuó.

Consultado por el final de los viernes de humor en " ShowMatch", opinó: "Fue una pena que no siguieran los viernes de humor, nos gustaba hacerlo, era un lindo plantel. Pero era un producto caro y rendía igual que La Academia, que ya es muy muy caro de hacer. La tele es día a día, hoy estamos y mañana no".

A su vez comentó que Marcelo es una persona inteligente y entiende la televisión más que nadie: "Por algo está hace 30 años en la pantalla, es un grande, es único, lo sigo queriendo y admirando como el primer día".

"Sabe que cambió todo, ya no es la tele de antes, ni la mitad de lo que era antes, hay que remarla y buscar qué quiere la gente", cerró.