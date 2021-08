Pachu Peña es uno de los famosos más queridos en el mundo de la farándula argentina. No tiene enemigos ni escándalos en su trayectoria.

En las redes sociales siempre se mostró con muy buena onda contestando absolutamente todos los mensajes que le llegan y hasta mandando videos a sus seguidores.

Es por eso que en las últimas horas llamó la atención el cambio de su cuenta de Twitter. De un momento al otro, en su perfil se empezó a publicar información sobre criptomonedas en inglés y esto llamó la atención de Marcelo Tinelli.

"¿Qué hizo? ¿Vendió la cuenta? ¿La entregó? ¿No existe más? Ahora retwittea cosas en inglés", le preguntó en la pista de "Showmatch: La Academia".

.

Pero Pachu sorprendió a todos con su respuesta. "No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores. Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos", explicó.

Y detalló: "Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí".