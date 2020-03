"No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al presidente", dijo hace algunos días Aníbal Pachano luego de que Alberto Fernández anunciara las primeras medidas para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país.

Las palabras del coreógrafo generaron un gran repudio en las redes y fue fuertemente cuestionado. Sin embargo, Aníbal se dio cuenta de su error y pidió disculpas entre lágrimas. "Estoy muy triste y perdonen la emoción, pero tengo que decir una cosa", comenzó a decir el artista en la versión chilena del " Bailando por un sueño". Y agregó: "Me invadió el pánico y el miedo, dos cosas que había solucionado en mi resiliencia del cáncer". Es que el artista es consideraro una persona que se encuentra dentro de los grupos de riesgo porque tiene VIH, cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro y diabetes.

"Hice una falta de respeto hacia el Presidente de la Nación que se tergiversó, se manipuló, se utilizó, y muchos colegas me insultaron", apuntó el artista. En la misma línea, trató de argumentar sus polémicos dichos: "Nunca dije que no había que guardarse en su casa, todo lo contrario. Yo vivo en un hotel, encerrado en una habitación, con todos los cuidados que aprendí a tener. Le guste a quien le guste, para mí no me cabe duda que esta enfermedad está provocada, y se sabía desde hacía mucho tiempo y se tardó mucho en tomar resoluciones".

Luego hizo una pausa y recordó el día que se enteró que contrajo HIV: "Lo hice con valentía, apoyado por mi familia y por buena parte del pueblo argentino, porque sabían que me habían injuriado".

"Yo me cuido y cuido al otro, y eso lo aprendí en el contagio, por no haber usado un preservativo. Tengo fe en que voy a salir adelante, que no me vuelvo a Buenos Aires para 'contagiar gente', eso es de brutos, de ignorantes", reflexionó con lágrimas en los ojos.

"Las enfermedades son escalones de la vida para aprender, aunque sean provocadas, como lo fue el HIV. Pero hay que tener cojones para decir esas cosas: primero se probó en un mono y luego en los seres humanos. Ahora se probó en un murciélago... y acá estamos, con una pandemia", concluyó convencido.