Luego de regresar al país desde Chile, Aníbal Pachano lanzó polémicas declaraciones al asegurar que no tenía intención de cumplir la cuarentena obligatoria por coronavirus. Si bien luego pidió disculpas por sus dichos, el coreógrafo recordó el episodio y disparó contra José María Listorti. Es que aquel desafortunado momento ocurrió en "Hay que ver", el ciclo que conduce en Canal Nueve.

"No voy a vivir entre cuatro paredes porque el presidente lo diga", disparó el artista en su momento y así se convirtió en el centro de duras críticas en las redes sociales. Sin embargo, dejó en claro que cumple con el aislamiento social obligatorio en su hogar, además, pasa el tiempo "limpiando y cocinando rico".

Con un barbijo muy peculiar desde la televisión chilena.

Memorioso, volvió a referirse al fuerte episodio y apuntó contra el humorista: "¡A Listorti no le voy a dar más una nota!". Y continuó: "No me gusta su forma. Me trató mal y me cortó el móvil. Cuando pedí hablar al otro día no hubo tiempo. Me enojo porque soy una persona de la empresa. Siempre hace lo mismo", arremetió Pachano en una entrevista con " Los Ángeles de la Mañana".

En cuanto al escándalo que envolvió a Marcelo Tinelli y su familia por la llegada de una valija a Esquel a través de un vuelo privado que contrató el empresario, el bailarín apoyó al periodista y expresó: "Lo quiero y lo aprecio mucho. Nos conocemos hace muchísimos años. La verdad, es un tipazo".

.

"De su vida puede hacer lo que quiera. Esta casa donde está parando en Esquel es una casa que tiene hace muchísimos años. No es una novedad. Y si tiene su avión privado y viaja, a mi me importa tres rábanos porque se lo ganó trabajando", consideró.

El artista participó como jurado en la versión chilena del " Bailando", pero la producción decidió suspender el programa como medida preventiva por la pandemia. Es por eso que Pachano decidió volver a Argentina para continuar con el aislamiento social.