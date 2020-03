Finalmente, Pablo Rago fue sobreseído de la causa de abuso sexual iniciada por Érika Basile, quien lo denunció en enero pasado.

La joven había contado que la violación se produjo en el departamento del actor en el año 2015. Días después, el artista fue imputado y tras conocerse la decisión de la Justicia, la mujer volvió a hablar de la causa.

Basile relató que el actor la había invitado a su departamento para pasar un rato juntos. “Yo accedí a ir, hablamos de todo”, señaló, y sostuvo que ella aceptó que el artista se le acerque y la bese en un momento de intimidad que tuvieron.

Pero el problema comenzó cuando se fueron a la habitación y Rago quiso grabarla: “El apareció con una cámara profesional, queriendo filmar la secuencia. Yo me negué y lo corrí”.

Y continuó: “Casi lastimándome porque me negué a sus pedidos, se corre y se pone a gritar con un brote psicótico: ‘¿A qué viniste? No sos una nena, te gusta que te traten como una puta’. Se puso violento verbalmente porque había fumado marihuana. No era el mismo Pablo que yo vi cuando llegué a su departamento, lo desconocí por completo”.

El 20 de febrero pasado se había dado a conocer el resultado de la pericia psicológica que se le realizó a Basile, y según indicó el informe, "la denunciante no muestra daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género".

Sin embargo, este miércoles trascendió que, el juez Walter José Candela resolvió "sobreseer a Pablo Ragonese respecto del delito de abuso sexual, con la expresa mención que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor del que gozare; sin costas".