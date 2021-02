Al inicio de la semana se volvió viral la denuncia pública de la joven pastelera Trinidad Benedetti contra el reconocido chef, Pablo Massey. por acoso sexual laboral.

Se trata de una ex empleada de la "Panadería de Pablo" quien a través de un video publicado en su cuenta de Instagram aseguró que Massey la "manoseó" cuatro añas atrás. A partir de su descargo, varias figuras del ambiente gastronómico manifestaron su apoyo.

"Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: '¿es normal que Pablo le toque el cul... a las empleadas?', y ella me respondió 'sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas'", reveló acerca del episodio que sufrió cuando tenía 20 años.

Al mismo tiempo, aseguró que el gerente y otro compañero desestimaron su acusación cuando les planteó la problemática que vivía con su jefe. Sin embargo, la denuncia de la joven sólo fue en forma pública y aún no hay una presentación penal contra Massey.

En ese sentido, Rafael Cúneo Libarona, abogado del chef, anticipó en comunicación con "Intrusos" que si la joven continúa con su reclamo a través de las redes sociales, el pastelero comenzará "una querella penal por injurias".

"El testimonio de Trinidad alcanza para desprestigiar a Pablo y lo hizo. La palabra de ella lo desprestigió mucho, el desprestigio es realmente lapidario. Pero la palabra no alcanza para un procesamiento legal", analizó el letrado.

Y advirtió: "Cuando se tiene un problema de esta índole, el lugar correspondiente para estas situaciones no son las redes sociales, es ir con un juez. Trinidad tiene todos los derechos que rigen en el código penal y bienvenidos sea que los ejerza para presentarse en la Justicia como lo hará Pablo si esto continúa".

La versión de Pablo Massey

Según reveló el abogado, Massey no estaba al tanto de la situación hasta que tomó conocimiento público a partir del descargo de la joven pastelera. "Él acaba de tomar conciencia de ésto, no sabía de esta situación", garantizó su representante legal.

Al mismo tiempo aseguró que "no hubo una situación de acoso" entre Pablo y Trinidad y manifestó: "Trinidad trabajaba en el sector de pastelería, no es la cocina de un restaurante. La pastelería eran solo dos personas, ella y la gerente de pastelería, es un clima mucho más relajado. Y en ese contexto se me hace difícil que pase Pablo a tocarle la cola".

"Asumí la defensa de Pablo y lo hago porque creo en él. Hablé con Pablo y le creo. Pablo tiene 30 años en la cocina, ha trabajado con muchas mujeres y esto nunca le ha pasado", concluyó.