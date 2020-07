El Pocho Lavezzi se fue a pasar la cuarentena con su nueva novia a la isla caribeña de Saint Barth. Algo similar hicieron otros millonarios con esa chance de "escapar" de la civilización, tomándose literalmente aquello de "aislamiento". Y en nuestro país, Pablo Lescano, rey absoluto de la cumbia, decidió hacer lo propio con su familia: el referente de la movida tropical, junto con su familia, buscó un cambio y para pasar estos tiempos difíciles también se mudó a una isla, pero del delta de Tigre.

El creador y líder de Damas Gratis se encontraba de gira en México cuando la pandemia se desató en América Latina, por lo que debió apurar su regreso y, una vez que puso un pie en Buenos Aires, la familia Lescano se fue a una isla de Tigre para hacer de la cuarentena una experiencia vacacional y de relax.

En charla con TN, el músico contó detalles de cómo atraviesa, con su mujer y sus dos hijos (los dos artistas también), esta inesperada situación. "Acá, cumpliendo el aislamiento social, cuidándonos", dijo, con gorra y tapabocas que rezaban "ATR", unas siglas que lo representan (significan "A todo ritmo", y que dice muy seguido en sus shows).

Mostró los desinfectantes que usa para mantener todo libre de bacterias. "Nosotros no salimos de acá. Tenemos una lancha almacenera que nos provee de lo básico, la comida, el agua y salud, ¿qué más necesitás?".

A pesar de la tranquilidad de la naturaleza y el río, Pablo no para y sigue trabajando en nueva música. "Tengo un teclado y también una grabadora. Aprovecho a hacer todo lo que anhelaba cuando con los shows no podía. Tengo tiempo para estar dos días grabando. Estamos aprendiendo a grabar a distancia. Yo, cuando grabamos, estoy todo el día en la sala. Mi hijo me dice que soy muy intenso".

Para finalizar, se refirió a la vida en la isla, que parece distar bastante de su carácter de ídolo: "Está buenísima la vida acá. Yo me crie acá, soy de San Fernando, pero hoy me siento isleño. No es que venimos en verano, sino que lo hacemos todo el año. Estoy en el grupo de WhatsApp de vecinos, soy una persona como ellos", finalizó.