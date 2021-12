El domingo a la noche Romina Lescano soprendió a todos los fanáticos de la movida tropical al anunciar su alejamiento de " Damas Gratis". La mujer se desempeñó como vocalista de la popular banda durante 21 años junto a su hermamo, Pablo Lescano.

El dúo de hermanos alcanzó la fama internacional con sus grandes éxitos de cumbia, pero lo que parecía una unión inquebrantable entre ellos parece que llegó a su fin. En las últimas horas, la cantante utilizó sus redes para enumerar todos los agravios que recibió por parte del líder del grupo durante su tiempo de carrera juntos.

Romina Lescano apuntó contra su hermano Pablo en Instagram.

"Hace 23 años aguantándote", "No te soporto más", "Sos un dolor de huev...", fueron algunas de las frases descalificatorias que la vocalista habría sufrido. Hasta el momento, el músico que colaboró con Tini Stoessel en su exitoso tema "22" no hizo declaraciones al respecto, pero ante el desconcierto sobre lo sucedido, los seguidores comenzaron a hacerle fuertes preguntas en su perfil.

Entre las dudas de los fans, la que más se repite es sobre si el intérprete desvinculó a su propia hermana de la banda a propósito. "¿Por qué echaste a tu hermana?", "¿Contá qué pasó", "¿Qué onda?" y "Decime qué es una joda", le escribieron con furia los admiradores a modo de reclamo.

El cantante decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, pero algunos siguen disponibles y con fuertes reclamos.