Después de compartir muchas malas noticias debido a la pandemia del coronavirus, Pablo Duggan acaba de vivir uno de los momentos más felices de su vida: se casó con su novia de 29 años, Karen Martínez.

Fue a finales de 2019 que el periodista reveló que se iba a casar con la joven venezolana en abril de 2020, pero la imposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19 le impidió contraer nupcias.

Sin embargo, el comunicador escribió en sus redes un sorprendente mensaje: "Aviso parroquial: voy a estar una semana de vacaciones. Este año tiene una sorpresa más: me caso mañana! Felicidad total!!".

Aviso parroquial: voy a estar una semana de vacaciones. Este año tiene una sorpresa más: me caso mañana! Felicidad total!! — Pablo Duggan (@pabloduggan) December 13, 2020

El periodista de C5N y la profesional naval contrajeron matrimonio este lunes y dieron algunos detalles en diálogo con Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana": "Trato de resguardar un poco mi vida privada pero no nos salió muy bien ahora...".

Cuando le preguntaron a la joven cómo describiría al periodista, esta dijo que era un "gordito complicado". También quisieron saber cómo había conseguido a "uno de los solteros más codiciados de la Argentina", a lo que ella respondió: "Suena un poco petulante pero se enamoró".

La pareja antes de la cuarentena

"Estoy feliz, es lo que quería", y se refirió a la luna de miel que ya organizó para el año que viene junto a su pareja: "Vamos a viajar cuando estemos vacunados".

El conductor preguntó sobre las posibilidades de convertirse en padres: "Queremos, siempre está en los planes. No sé cómo hace para aguantarme. Soy insoportable, eso lo saben todos los que me conocen, y ella me aguanta".

