El 27 de marzo, Lucía Galán contó que cerraba las puertas del Hogar Pimpinela cuyo fin era dar contención, educación y amor a 25 chicos en diferentes situaciones de abandono y problemas legales de sus progenitores. Una asociación civil sin fines de lucro que se dedicó durante muchos años a contener y cuidar a los niños para su desarrollo.

Pero en medio de la pandemia el personal tuvo problemas para llegar y tuvo que ubicar a los niños en familias de tránsito, pero tuvo un conmovedor gesto con uno de ellos y fue su pareja, Pablo Alarcón, quien lo contó en diálogo con Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino por AM 990.

Lucía cerró por la pandemia el Hogar Pimpinela.

"Lucía suspendió la gira que tenía armada con los Pimpinela a Estados Unidos. Ella se iba un mes y medio y lo lamento. Se cayó todo con la pandemia, es terrible. Su hogar tenía 25 chicos que no se pudieron quedar solos por problemas de personal y cada uno tiene familias sustitutas, es decir, voluntarios que los cuidan en estas situaciones", reveló.

En la continuidad de su relato, Alarcón aseguró que sólo hubo uno de los chicos que se encontró sin el respaldo de una familia y su esposa decidió cuidarlo bajo su propio techo. "Hay un chico que se llama Nico, que fue abandonado por la familia y es divino. Tiene seis años y fue operado, tuvo un trasplante de hígado. Él no tenía con quien quedarse y Lucía se lo llevó. La distancia que tengo con Lu es por eso. No me puedo acercar mucho porque el nene es menor, pertenece a un grupo de riesgo y yo también. Le estaba enseñando a tocar en el piano el feliz cumpleaños, lo acompaña en su estudio y la realización de los deberes. Está todo el día trabajando, agotada, no para. Pero bueno, este chico es divino, yo lo conozco y ahora está con ella, por eso no me acerco mucho a la casa", finalizó.