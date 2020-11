Pablito Ruiz tuvo un regreso fugaz al " Cantando 2020" luego de ser suspendido por asistir a una fiesta clandestina. En esta segunda oportunidad fue convocado como reemplazo de Lola Latorre y Lucas Spadafora pero fue muy criticado por Nacha Guevara y, ofendido por los comentarios, decidió renunciar en su primera gala.

El cantante ocupó el lugar de la hija de Yanina Latorre en la pista, quien también fue sancionada por ser demorada por la policía a la salida de un evento masivo en una quinta de Mercedes. Sin embargo, a la hora de dar las devoluciones, la jurado no perdonó la irresponsable actitud del músico y se lo hizo saber.

.

"Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo", lanzó picante Nacha.

En ese momento, Ruiz respondió: "Igual, yo pido disculpas, hice todo lo q tenía que hacer, los test". Pero la artista le retrucó que "fue una irresponsabilidad, una inconsciencia y una falta de respeto a los compañeros" y dio por cerrado el tema.

Además, Pablito dejó el estudio muy molesto tras el intercambio con la artista y según reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, antes de retirarse disparó: "Yo no estoy para que me basuree Nacha Guevara". En el mismo tuit advirtió las intenciones del músico de renunciar a su lugar en el programa y en la mañana de este jueves, el periodista lo confirmó.

Pablito Ruiz quiere renunciar al #Cantando2020 “yo no estoy para que me basuree Nacha Guevara” dijo cuando se fue hoy. pic.twitter.com/kYlUG6rIYt — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 5, 2020

"PABLITO RUIZ RENUNCIÓ AL #Cantando2020 ofendido con NACHA, por cuestionarle ir a fiestas clandestinas", reveló el conductor en la misma red social.