Además del año de su vigésimo aniversario, el 2020 fue para " Intrusos" el año de perder panelistas. Luego de la salida de Angie Balbiani, Daniel Ambrosino, Marcela Tauro y Guido Zaffora, ahora se irá otro miembro: Damián Rojo.

El periodista anunció que se va del ciclo de América, tras cuatro temporadas desempeñándose como panelista, y contó que "consensuó" con la producción no continuar en el emblemático programa de espectáculos conducido por Jorge Rial. El contrato laboral de Rojo termina en febrero de 2021, pero no habrá renovación.

Tras la llegada de la pandemia por coronavirus, aunque otros de sus compañeros rotaban, Damián dejó de asistir prácticamente al piso de ciclo, y trabajó en la producción, de manera remota. El 29 de agosto volvió al panel luego de varios meses.

En diálogo con Teleshow, contó: "Arreglamos que sigo así como estoy hasta que termine mi contrato. Es decir que, en realidad, lo que hacemos es no renovarlo. Es eso, nada más. Está todo bien, pero yo prefiero estar en el panel. Y se dio que ahora no estoy en el estudio. Sigo trabajando hasta fines de febrero haciendo producción y saliendo por Zoom o haciendo algún móvil cuando la noticia lo amerite y cuando se pueda. Pero todo bien con todos. La verdad que no hay conflicto ahí", aseguró Damián.

Desde que inició la pandemia, Damián Rojo estuvo pocos días presente en el estudio.

Al ser consultado sobre la reacción de Jorge Rial a su salida del ciclo, Rojo sorprendió: "No hablé con Jorge todavía, porque esto se decidió ayer y no estoy yendo al canal", reconoció.