En este 2020 " Intrusos" cumplió dos décadas al aire y lejos de ser un año de festejos parecería ser todo lo contrario. Desde el inció de la nueva temporada, el programa sufrió la pérdida de Angie Balbiani, Marcela Tauro y Daniel Ambrosino y ahora, una nueva figura del panel se suma a ellos.

Tras dos años en el equipo de América, Guido Záffora se despide del ciclo de espectáculos de Jorge Rial, sin embargo, pasará a "Informados de todo", el segmento de Guillermo Andino en el mismo canal.

Trascendió que la decisión se llevó a cabo en la semana ya que " Intrusos" perdió presencia femenina tras el escándalo del papá de More Rial con Tauro, quien pasó a "Fantino a la tarde".

Quien ocupará el lugar de Záffora en el ciclo es la periodista y locutora Paula Varela. La comunicadora fue noticia a mediados de años tras perder su conducción en "La previa del Cantando 2020", ciclo en el que fue llamada por los productores de Laflia. Pero en su lugar designaron a Lourdes Sánchez.

"Estaba convocada, el Chato me dijo ‘quiero que hagas La Previa, que vuelvas’, estaban todas las fichas puestas ahí. Tenían que hablar con el canal pero yo contenta, es un programa que me encanta, lo hice cuatro años o sea que es como muy mío", sostuvo en su momento Varela en una charla con el ciclo de América.

.

"Las formas faltaron. Me enteré por las redes que iban a haber otros conductores. No hubo un llamado y eso fue lo que me molestó. Lo vi y automáticamente le escribí a Pablo, que después me llamó, y está bien porque fueron 16 años con la productora, y yo los quiero", finalizó.