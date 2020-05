Un verdadero susto se pegó Osvaldo Laport en su casa, ya que tuvo un accidente y debió ir de urgencia al hospital. El actor se resbaló mientras daba clases de teatro virtuales y su pierna izquierda impactó sobre el filo de un cajón. Enseguida fue al baño para lavarse, pero al ver que el sangrado no paraba llamó a su esposa e hija para que lo ayuden.

"Me dieron diez puntos, me pusieron la antitetánica y ahora estoy con antibióticos, por lo cual no puedo tomar vino", dijo con humor a Revista Pronto. Aunque debería hacer reposo, Osvaldo reconoció que es inquieto "y camino de acá para allá". Asegura que se siente bárbaro y que haber salido de su hogar para ir a la guardia lo ayudó a darse cuenta de algo que lo sorprendió: se encontró con una sociedad "mucho más civilizada".

.

"En la farmacia, después de que me cosieron, me encontré con que las diferentes clases sociales convivían y se respetaban mutuamente. Eso no estaba sucediendo y vi a la gente más respetuosa", agregó.