Por cuestiones de ego, falta de reconocimiento o diferencia de criterios a la hora de puntuar, los jurados del " Cantando 2020" se sacan chispas. Dos de ellos son Karina, La Princesita y Oscar Mediavilla, que volvieron a cruzarse y ahora ahora el productor amenaza con renunciar.

El reality que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández es un caldo de cultivo para las peleas, y en las últimas semanas quienes más protagonizaron disputas no fueron los participantes, sino los jueces.

La cantante de cumbia y el marido de Patricia Sosa no se llevaron bien desde que él entró en reemplazo de Pepito Cibrián, pero en las últimas horas su relación se tensó mucho más.

Todo comenzó con una nota que Oscar dio para "Hay que ver" en el corte del "Cantando...". Allí, ante las preguntas del notero sobre las diferencias que tenía con su compañera, Mediavilla se enojó y terminó a los gritos. En ese momento, Karina estaba haciendo un vivo de Instagram y la ira del productor quedó al descubierto.

Oscar Mediavilla entró en el "Cantando" en reemplazo de Pepe Cibrián.

"Perdonen por no ser tan grosa, soy nueva, perdonen", expresó Karina al escuchar que su colega hablaba de ella y decía "no tiene la culpa de no saber quien soy, ella es nueva".

"Está bien ¿Vos me preguntás si soy groso? y yo te contesto sí soy groso. 45 años hace que soy groso", retrucó Mediavilla. "Nunca descalifiquen al resto, no saben las vueltas de la vida. Subestimar a los demás, descalificar a los demás. La vida", respondió La Princesita con ironía.

"Yo no soy malo vos sos mala", cerró la conversación el jurado a los gritos. Desde ese entonces, consideró que su vínculo era "irreparable" y en una entrevista con Susana Roccasalvo habló de la posibilidad de renunciar.

.

“Es irreparable eso. Es la única que tenemos con la verdad revelada. No puedo hacer nada. No puedo siquiera contar que produje un tema porque hay como una cosa de injusticia, es como que todo el mundo atenta contra ella”, comenzó diciendo.

Luego expresó que a pesar de su mala relación, aprende con ella, aunque volvió a tirar un palito: "Es una profesional y a mí me entusiasma estar al lado de ella. Creo que aprendo al lado de ella, pese a que tengo 45 años en esto. ¿Qué hago con el laburo de productor discográfico? ¿Me saco años? ¿Tomo un curso con ella?".

Y luego reveló que piensa en tomar una decisión importante: “Tengo dos opciones: cancelar o irme. La mejor manera me parece va a ser quedarme en mi casa haciendo mis cosas. Está en mis planes renunciar, está en mis planes hace un tiempo, total falta poco y el programa se puede arreglar sin mi presencia”.