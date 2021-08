" La Voz Argentina" está por llegar a su fin y en las instancias finales cada vez son menos los participantes que siguen en carrera. Esta edición sorprendió con la incorporación de Lali Espósito y el dúo Mau y Ricky como jurados, pero ellos recibieron muchas críticas.

Rumbo a definir al ganador o ganadora del certamen conducido por Marley, los hijos de Ricardo Montaner despiertan opiniones dispares entre la audiencia del programa. A muchos les encantan su buen humor y las devoluciones hacia los competidores, pero otros cuestionan su carrera en la música, en este último grupo se ubicó Oscar Mediavilla.

.

El esposo de Patricia Sosa manifestó su desagrado sobre la participación de los jóvenes en el ciclo más visto de la televisión argentina y hasta puso en duda el formato del programa.

"A los chicos no los escucho mucho, tiene que ver de dónde son los artistas. Quizás son de las mismas discográficas. Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado. No me entusiasma mucho el programa", disparó picante el productor musical en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

En la misma línea reconoció que "el negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Tienen muchos seguidores, hay que armar negocio con lo que pasa". En cuanto al ciclo de Telefe, opinó: "A mí me gustaban los programas de antes. No sé si es federal 'La Voz' pero me gustaba más el 'Soñando por Cantar' por ejemplo".

"Uno venía a caballo y era emocionante. Acá son más fifí todos, son cantantes que buscan una oportunidad", cerró polémico.