Luego de que Álex Caniggia y Oscar Mediavilla se sacaran chispas en el " Cantando 2020", el mediático decidió renunciar al certamen dejando a su compañera, Melina de Piano, sin trabajo.

El motivo de su enojo y salida del reality tendría que ver con sus peleas con el jurado, es por eso que Mediavilla brindó su opinión en "Los Ángeles de la Mañana": “Yo no lo eché, se fue solo”.

Además, dio a entender que el joven decidió dejar el ciclo porque no quería enfrentarse al voto de la gente. “Por ahí se asustó. Se hubiera quedado y no solo limpiaba a todos, me limpiaba a mí también”, expresó picante. Su frase tuvo que ver con que el hijo de Mariana Nannis había asegurado que "limpiaba a cualquiera" si quedaba en el teléfono.

