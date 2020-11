Después de que Yanina Latorre se le declarara románticamente a Oscar Mediavilla, el jurado del "Cantando 2020" no tuvo reparos al momento de opinar del escándalo que creó Lola Latorre al ir a una fiesta clandestina a la que supuestamente iba a buscar a una amiga.

El productor musical participó de un Mitre Live junto a Juan Etchegoyen y criticó la polémica decisión de la joven: “Yo creo que definitivamente estamos con un problema, lo del covid es un problema, tenemos mucha gente muerta, mucha gente que la ha pasado muy mal, muchos familiares que no han podido despedir (a sus muertos). Es un quilombo esto, no es una tontera“.

Oscar Mediavilla reaccionó a la polémica de Lola Latorre

Mediavilla analizó la situación y determinó que la joven tendría que haberse cuidado: “Y me parece que uno tiene que acudir a la responsabilidad. Yo me tapo para no contagiarte a vos, y vos tapate para no contagiarme a mí. Nos cuidamos. Si de golpe yo estoy en ese programa, me voy de parranda y me junto con 50 amigos a comerme un asado no sé si está bueno. Contagiás a otro y le hacés la vida imposible a los demás. Uno tiene la responsabilidad de ser cuidadoso”.

.

“Como pasó también con el otro chico que se fue a una fiesta (en referencia a Pablo Ruiz). Pasa que los pibes no entienden. No conozco justo cómo fue esto. Pero a los chicos los ves sin barbijo. Hay que ser respetuoso, no por uno sino por los demás”, cerró el jurado.