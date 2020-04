El actor pidió bajarle el tono a la visión "apocalíptica" de la pandemia y expresó que hay que evitar que colapse el sistema de salud. En la actualidad, Oscar Martínez está instalado en el país después de que el coronavirus lo obligara a suspender un proyecto de cine que tenía en España, país donde forjó una reconocida carrera actoral.

En diálogo con FM Cielo, aseguró primero que hay "un énfasis en ciertos aspectos" que hacen que la situación parezca más "apocalíptica de lo que es" y ejemplificó con los enfermos de neumonía en el país europeo durante 2019. "Es una cifra estremecedora la de gente que murió por eso, pero no iban todos juntos (al hospital) y no colapsó el sistema de salud. Hay que tomar conciencia de que (la cuarentena) es para que no pase eso", explicó.

En este punto, el artista afirmó que el "95% de los infectados" por coronavirus se recupera, sólo "el 5% muere" y reveló que tiene amigos en Europa que "se contagiaron deliberadamente para inmunizarse; gente de 60, 70 años, no jóvenes, que resolvieron ellos hacerlo".

En medio de la entrevista, el actor hizo mención a las declaraciones que hizo la canciller alemana Angela Merkel al respecto de la pandemia. "Es lo que dijo Angela Merkel: el 70% de la humanidad lo va a tener y esa va a ser la vacuna", sostuvo Oscar Martínez. Y remarcó: "En Francia están estudiando el porcentaje de gente infectada, y cuando el 70% de la población se haya infectado, van a empezar a flexibilizar la cuarentena y a permitir los comercios con concentración de gente".

"Hay que tomar conciencia de que todo esto es para que no colapse el sistema sanitario, al que de todas maneras van entre el 15 y el 20% como máximo de los infectados, de los cuales mueren 5%, pero ese 15 o 20% puede hacer colapsar el sistema", concluyó.

Recordemos que en septiembre del año pasado Oscar y Marina Borensztein viajaron a la madre patria para promocionar la película "Vivir dos veces" y él fue hospitalizado. Pasado el mal momento, aclaró: "Estoy bien, pero me pegué un susto bárbaro. Estuve dos días internado por una crisis de vértigo severa. Se produjo por un virus o una inflamación del oído interno. La verdad es que no quiero llevar alarma a la gente que me quiere en Argentina, pero fue un momento espantoso", finalizó.

