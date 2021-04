En el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, Oscar Martínez viajó a España para retomar las filmaciones de una película junto a Antonio Banderas y Penélope Cruz. Sin embargo, el reconocido actor decidió no regresar a la Argentina.

En diálogo con el periodista Gonzalo Sánchez para el programa "Ladran, Sánchez" de Radio Mitre, Martínez se refirió a los sentimientos a los que se enfrentó al viajar a Europa y dejar atrás a toda su familia y amigos que viven en el país: "No extraño nada de Argentina, no voy a mentir; me resulta tóxica”.

Oscar Martínez habló de su decisión de quedarse en España por un año.

“El último medio año que pasé allí (en Buenos Aires) fue encerrado en mi casa: tampoco vi a mis hijas, tampoco vi a mis amigos. Fueron los peores de mi vida. Ni estaba trabajando. Fue horrendo. Volver aquí fue volver al trabajo. Y salir de la reclusión, y caminar por la calle sin miedo. Uno se saca una mochila gigantesca, ¿no?”, manifestó.

Si bien sintió una sensación de "alivio" al viajar a España, también explicó que sus hijas, sus nietos y sus amigos siguen viviendo en Argentina, y justificó su decisión: “Lo estaba pasando realmente muy mal”.

El actor viajó a España para retomar la filmación de una película y nunca regresó al país.

“Estuve seis meses escuchando la radio, seis meses muy angustiosos; bueno, no hay que explicar demasiado... Pero además, con la incertidumbre de si el rodaje iba a poder retomarse o no”, recordó sobre su cuarentena aislado de todos sus afectos.

Finalmente, tomó la decisión de quedarse en Europa por el resto del año: "En octubre concluyó el rodaje de ´Competencia oficial´. Primero había pensando quedarme solo hasta noviembre, después hasta marzo, porque estaban cerradas las fronteras. El mes pasado dije de quedarme hasta septiembre de este 2021, para quedarme un año aquí, tratando de hacer la experiencia de buscar alternativas laborales".

“Desde 2016 he sido convocado para venir a rodar todos los años. Lo que no me había ocurrido nunca (es lo que desde) hace un par de años me empezó a bailotear en la cabeza: la idea de invertir los tantos, estar 80% aquí y 20% en Buenos Aires”, finalizó sobre las posibilidad de mudarse a España.