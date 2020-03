Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes viven en Italia, contaron a través de sus redes sociales que dieron positivo en el test de coronavirus.

Los jóvenes se encontraban haciendo cuarentena obligatoria, pero hace unos días la joven contó en "Intrusos" que un compañero de Dybala tenía la enfermedad y por eso debieron hacerse los estudios correspondientes para saber si ellos también tenían el virus.

Finalmente, la pareja recibió la peor noticia y decidieron compartirlo en sus cuentas de Instagram. Paulo escribió: "Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test de COVID-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo".

"Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", concluyó el futbolista de la Juventus junto a una imagen donde se lo ve con su novia.

Por su parte, la hija de Catherine Fulop decidió grabar un video donde expresa: "Como algunos ya saben hace un tiempo estoy viviendo en Italia con mi novio y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas especialmente por la gente cercana a mí más allá de que con ellos ya hablé y lo saben. Prefería que se enteraran por mi boca y no por otra persona. Hace unos días nos hicimos el test con mi novio y otra persona más que está viviendo con nosotros para saber si tenemos coronavirus y hoy nos dieron el resultado, somos positivos".

Además, intentó llevar calma a sus seres queridos: "Estamos bien sino no estaría haciendo este video. Yo tuve síntomas como tos, dolor de cabeza y cansancio constante, pero seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada aunque noté que mi respiración había cambiado mucho. Ahora bajaron los síntomas y estoy mejor aunque sigo con esa sensación de cansancio, pero no estoy tan mal como antes".

También, Oriana se refirió a los argentinos que aún no entienden la gravedad de la pandemia: "Estamos informados sobre lo que está pasando sobre todo acá en Italia, donde es el país más afectado en este momento, y en Argentina donde están mis amigas y mi familia. Veo noticias de allá en la que muestran que la gente está aprovechando para irse de vacaciones y creo no se están dando cuenta de lo grave que sería que en un país como Argentina la gente se contagie al mismo tiempo, sería un quilombo los hospitales. No por la letalidad del virus sino porque no hayan materiales ni insumos".

"La palabra coronavirus asusta un montón por eso quería decirles que para nosotros los jóvenes es algo leve, pero para nuestros padres, abuelos, tíos puede no serlo. Quédense en sus casas, no salgan.Tenemos que esperar hasta el 31 de este mes para que nos hagan otro test así que veremos como sigue todo", concluyó.