Desde hace varias semanas que de lo único que se habla es del explosivo romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, y si comenzó como una infidelidad hacia Camila Homs. Hasta las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina mediaron en el escándalo.

En ese sentido, Oriana Sabatini, quien está de novia con Paulo Dybala, futbolista argentino, hace varios años, no se quedó callada y le brindó un sabio consejo a su colega, quien por su noviazgo con De Paul, se sumaría al grupo de "botineras" argentinas.

En diálogo con Tatiana Schapiro de Teleshow, la hija de Catherine Fulop abordó el tema con humor y sinceridad: "Que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea internet, que no lea las redes".

Si bien aseguró no saber nada del tema, Sabatini intentó ayudar a la artista de 25 años: "Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas le diría que no mire las redes porque son la muerte, más para las mujeres que están con futbolistas".

