Luego de estar instalada en Italia junto a su novio Paulo Dybala, Oriana Sabatini regresó hace pocos días a Argentina para visitar a su familia en medio de la pandemia de coronavirus. Durante su paso por el país se hospeda en su antigua casa familiar donde se reencontró con sus padres, Catherine Fulop y Ova Sabatini, y su hermana, Tiziana.

Mientras disfruta del tiempo con sus seres queridos, la joven se habitúa a la nueva rutina en el país y continúa con algunos compromisos laborales de su carrera. De invitada a "Los Mammones", la actriz no dudó en mandar al frente a sus papás con una íntima situación que ocurrió el último fin de semana.

La insólita anécdota salió a luz por una pícara pregunta de Jey Mammón: "¿Hiciste la chanchada en un lugar público?". En ese momento, Silvina Escudero advirtió: "Están mirando los padres, no lo va a decir…". Pero Oriana retrucó: "¡Pero, mi amor! Si te cuento lo que tuve que vivir este fin de semana…".

"Contalo, ¡ya!", le insistió la panelista y la cantante recordó divertida: "Estaba llegando a mi casa, de trabajar, y me olvidé las llaves. Entonces, lo empiezo a llamar a mi papá, que siempre me atiende. Siempre, no importa la hora que sea. Y no atendía. Y yo dije '¡qué raro!'. Porque mi papá, durmiendo, durante el día, no. Eran las seis de la tarde".

Y siguió: "Lo llamo tres veces y la empiezo a llamar a mi mamá, y no me atiende tampoco. A la segunda, tercera vez, me llama mi mamá y me dice 'ladilla, ¿qué quieres?'". En ese momento todo el estudio se llenó de risas al darse cuenta en la situación que Oriana había encontrado a sus padres sin querer. En Venezuela, se usa la palabra "ladilla" para referirse a alguien fastidioso.

Oriana Sabatini reveló la reacción de Catherine Fulop.

Para cerrar, la joven reconoció: "Y yo 'ah, los acabo de interrumpir en medio de... Tranqui, tranqui, no pasa nada, me quedo en el auto'".