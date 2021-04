A pesar de compartir publicaciones juntos en las que se muestran súper enamorados, Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron cuestionados en las redes sociales luego de los constantes comentarios de los usuarios que aseguraban que el futbolista le fue infiel a la cantante con una cordobesa.

Luego de las repercusiones, la hija de Catherine Fulop rompió el silencio y se refirió a la información que circula en las plataformas. Consultada por Ángel de Brito por su relación con el delantero del PSG, la joven artista declaró: "Nada, no pasó nada. A la gente le encanta hablar y me molesta que hablen. No me gusta que se metan en mis relaciones".

Fue en ese entonces que el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" le preguntó cómo era cuando se enojaba. Al respecto, Oriana manifestó: "No grito, cuando estoy dolida te hago sentir el dolor que estoy sintiendo. Me enojo pero siempre con altura. Pero me molesta que se digan un montón de cosas y que se hable mal de la persona que tengo al lado".

"Si estuviese peleada me tomaría un vuelo para Argentina. Claramente no estaría acá si vivo un calvario con mi pareja, si lo tengo que ver todos los días, me parece tonto", indicó. Y concluyó en referencia a los posteos que comparte con el deportista: "Estamos bien. Las redes no lo tomo como un trabajo entones posteo cuando tengo ganas".