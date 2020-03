Luego de confirmar a través de un video en Instagram que tanto ella como su novio, Paulo Dybala, dieron positivos en coronavirus, Oriana Sabatini detalló cuáles son los recaudos que toma para cuidar su salud. Europa es una de las zonas más afectadas por la pandemia, por lo que la prevención y los cuidados son muy importantes.

"Hace unos días nos hicimos el test con mi novio y otra persona más que está viviendo con nosotros para saber si tenemos coronavirus y hoy nos dieron el resultado, somos positivos", anunció el sábado desde Italia y preocupó a todos sus seguidores. Sin embargo aclaró que cumple con todas las medidas para estar mejor.

.

Después de varios días de aislamiento, la hija de Catherine Fulop comenzó a tener síntomas de resfrío como "tos, mocos y un montón de estornudos", resaltó pero al no tener fiebre descartó padecer del COVID-19. "Pero sí me llamó la atención que me cansaba de nada cuando me entrenaba", contó y decidió hacerse la prueba junto a su pareja.

Amor en tiempos de pandemia.

"Nosotros íbamos por el día nueve de cuarentena cuando nos dijeron que damos positivos. No habíamos ni salido al súper porque sabíamos que había una posibilidad", expresó en vivo para "Cortá por Lozano". La pareja deberá esperar hasta el 31 de marzo para volver a seguirse el test y evaluar cómo seguir.

Mientras tanto, como las tres personas que viven en la misma casa están contagiados, pueden compartir habitación pero Oriana aseguró: "Tenemos toallitas desinfectantes y limpiamos todo lo que tocamos".