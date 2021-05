@RFilighera

Única en un estilo de comprender la actuación y en la comunicación con el público. Pocos intérpretes han sabido generar un diálogo tan fluido, tan preciso, tan rico y variado con su majestad: el espectador. Es que de ese bagaje tan especial en la experiencia cotidiana de la vida, Olinda Bozán generó la base de su impronta actoral, en donde se dieron cita aquellos personajes de la vida y que la actriz rescataba del universo de la calle para trasladarlo, posteriormente, arriba de un escenario o en un estudio cinematográfico.

Y con esa lucidez enorme para captar una situación que derivara en el humor y la comicidad, los resortes artísticos de Olinda nunca fallaban. Para la Bozan no existían personajes menores ni categorías inferiores, siempre extrajó lo mejor de sí y lo volcó de lleno para la situación dramática en sí. Para los jóvenes actores se trata de una personalidad dotada de la experiencia y la sabiduría necesaria para encarar todo tipo de roles y circunstancias argumentales. Por otra parte, la gesticulación de la actriz se convertiría, con el paso de los años, en otro verdadero proceso de actuación para expresar o sugerir los estados de la vida y de la existencia misma.



Olinda pertenecía a lo que en determinadas epócas se denominaba a quienes profesaban este tipo de actuación como "actores de raza". Capaces de darle a la historia y a sus respectivos personajes categoría de trabajos superlativos. Cuando Olinda pisaba el escenario, un halo especial de energía se apoderaba de la sala teatral. Todas las miradas confluían en ella y la gente, en consecuencia, se predisponía a divertirse con las mejores armas, con esa impronta de arte interpretativo y que ahora, a la distancia del tiempo transcurrido, podemos apreciar gracias a las imágenes de los filmes en los que participó. Un verdadero fenómeno de popularidad y que genera entre el artista y el público una relación de afecto y acercamiento, como si se tratara de una familia. Y la carrera de Olinda Bozán, en este sentido, no tuvo pausas y estuvo engalanada, en consecuencia, con el talento y la creatividad de una intérprete autodidacta, reconocida, posteriormente, por los grandes claustros y academias de la actuación.

Una postal de su juventud. (Foto Archivo Crónica)



Nació en la ciudad de Rosario y desde muy pequeña se inició en el Circo Anselmi junto a sus padres, situación que puso de manifiesto su verdadera vocación. Luego desarrolló su formación teatral con los hermanos Podestá (Pablo y José), y a los 14 años contrajo matrimonio con Pablo Podestá, quien también fue cantor, escultor, acróbata y pintor y que era 19 años mayor que Bozán. Después se presentó en el Teatro Apolo con la compañía de su esposo y su cuñado. Y precisamente, con ellos, interpretó principalmente papeles de "dama joven", pero su relación matrimonial, por estas cosas de la vida, solo duró un mes. Sin embargo, con cierto prestigio en el medio teatral, fue eficaz en sus improvisaciones y tuvo amplio dominio sobre la escena, revelándose con sus verdaderas dotes.



La carrera



Fue considerada una de las mejores comediantes del cine argentino durante el siglo XX, galardones que supo exponer durante su trayectoria. A todo esto, en 1915 inició su carrera cinematográfica con el filme mudo "Bajo el sol de la Pampa", de Alberto Traversa, el cual se estrenó recién en 1917. En total, realizó seis apariciones en el cine mudo.

Y aquí cabe resaltar un gran dato de su carrera. Participó en todos los medios gracias a su gracia natural, convirtiéndose, en consecuencia, en una de las actrices cómicas más relevantes de la Argentina. Participó en el elenco de Florencio Parravicini a quien acompañó durante cuatro años en el Teatro Argentino con "Caras y Caretas". Más tarde se incorporó al elenco de Vittone-Pomar, época en la que, inevitablemente, adquirió mayor popularidad. Así dadas las cosas y el devenir de la profesión, se desempeñó, posteriormente. en varias compañías de revista, cuya actuación tuvo mucho éxito en el Teatro Ópera. Abordó, en definitiva, todos los géneros. Fue figura de la comedia y el sainete, y en el teatro, su principal base de operaciones, se lució tanto en dramas como en espectáculos revisteriles.



Progreso y éxitos



En 1926 formó su propio elenco con Paquito Busto, intérprete emblemático de la escena nacional. oportunidad en que realizó numerosas temporadas de gran éxito en los principales teatros porteños. En el mismo año, alentó junto al ya mencionado Bustos y Pascual Carcavallo (propietario, después, del Teatro El Nacional) a Libertad Lamarque durante sus comienzos en el canto. Cabe acotar que en 1931 tuvo un breve rol en el filme "Luces de Buenos Aires", la primera película que el cantor Carlos Gardel hace para los Estudios Paramount, en el territorio francés.



Su primer trabajo relevante en el período sonoro llegó con "Ídolos de la radio" (1934), bajo las órdenes de Eduardo Morera (el hacedor de los cortos de Gardel) para la empresa Río de la Plata. La citada producción abarcaba el género musical, teniendo variados exponentes del tango como Ada Falcón, Tito Lusiardo, Tita Merello y Francisco Canaro. Un verdadero seleccionado. Tras encarnar a Ruperta en "El favorito" (1935), al año siguiente fue convocada en dos oportunidades, llegando a rodar "La canción de la Ribera", con Ada Cornaro, y "Radio Bar", un drama guionado y dirigido por Manuel Romero, uno de los nombres sagrados de la historia del cine nacional.



La consagración



Sin embargo, desde finales de los años 1930 fue encasillada en determinadas labores cómicas pero, simultáneamente, acompañó a Luisa Vehil en "Así es el tango" (1937), basada en un sainete homónimo de Florencio Chiarello. Allí se puede apreciar el género del tango, convirtiéndose, posteriormente, en identidad de la cultura nacional. Bajo el guion de Alberto Vaccarezza, en 1938 protagonizó "Los apuros de Claudina", filme estrenado en Estados Unidos, en 1940. A su vez, formó parte de los elencos de recordadas películas como "Las de Barranco" (1938), con Homero Cárpena, "Mi suegra es una fiera" (1939), comedia musical con Nélida Bilbao, "Doce mujeres" (1939), de Luis José Moglia Barth, y "Mi fortuna por un nieto" (1940). Por esos años, Olinda supo integrar el elenco de la compañía del Teatro Boedo, en 1944.



A principios de la década del cuarenta, sus película. si bien no lograron obtener un grado de repercusión como se concretaría en el devenir de su carrera, " Ceniza al viento" y "Mamá Gloria", fueron producciones muy valoradas por la crítica especializada. Adquirió, entonces, gran popularidad en 1944 con el estreno de "La danza de la fortuna", en compañía de Luis Sandrini. La trama de ésta película narraba como una joven se casa con un hombre que presuntamente estaba por morir, pero finalmente no fallece y debe soportar el gasto innecesario del dinero de su esposo. Un filme que generó la enorme empatía con un sector mayoritario de nuestro público. En tanto. durante 1947 compuso importantes personajes en "La caravana", que fue el debut de Tato Bores, en cine, y, también, en "Lucrecia Borgia". Por otra parte, actuó en Montevideo con José Ramírez en "Los maridos quieren conga y las mujeres también" (1947) .Olinda trabajaba día tras días y asumiendo, en definitiva, nuevos desafíos.