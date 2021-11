Indignada por las últimas emisiones del ciclo de Karina Mazzocco, Olga Garaventa anunció a través de un comunicado que iniciará acciones civiles y penales contra "A la Tarde" por atacar el honor e intimidad de ella como el de Sandro.

En el ciclo de América abordó durante varios días la problemática de Sandra Jr., quien intenta saber si es hija del fallecido Roberto Sánchez. La mujer asegura que los resultados de ADN fueron adulterados y por eso su resultado es negativo.

A su vez, en el programa mostraron un informe que indicaba que Olga vive "horas decisivas" en referencia a la herencia de Sandro, ya que la podría perder.

Por esos motivos es que la mujer del fallecido artista emitió un comunicado en sus redes sociales y fue contundente. Al respecto advirtió: "De mi consideración. No es mi estilo responder injurias ni perder mi tiempo desmintiendo mentiras que con absoluto dolo, intención de dañar y buscando un punto de rating se difunden en determinados programas. Siento que es inmoral, deshonesto y hasta extorsivo que me presionen a dar entrevistas o a responder cada agresión y mentira".

"Por eso, la mayoría de las veces, opto por guardar silencio en los medios. En los casos en que la gravedad de la situación lo amerita, creo más en la Justicia que en un programa de televisión. Sin embargo, esta vez se ha sobrepasado un límite. Desde el lunes 1 de noviembre soy víctima de una maniobra mediática y agresión sin precedentes, dañina, perversa y falsa como pocas veces he visto, en un programa de la tarde que no merece que yo lo mencione ni le de prensa en este comunicado", sostuvo Olga.

"El martes 9 de noviembre de 2021, en ese programa, una persona invitada al piso por la producción del mismo dijo barbaridades que exceden cualquier tipo de información o investigación periodística, haciendo imputaciones de naturaleza penal contra mi persona y otros terceros y atacando gravemente el honor y la intimidad mía y de Roberto Sánchez. No lo voy a tolerar ni permitir. No voy a darles el gusto de responder en esa pantalla vergonzosa, pero serán iniciadas las acciones civiles y penales correspondientes contra los responsables de esta situación, que son, no solo quien formuló públicamente las gravísimas imputaciones contra mi persona y otros terceros y agravios al honor y la intimidad de una persona fallecida, sino también los que han colaborado y preparado el marco para que esto suceda", continuó en su carta.

.

Luego dijo que cada quien es libre de decir lo que quiera pero debe saber que hay consecuencias ulteriores. "Exijo respeto para Roberto Sánchez y mi persona y lo hago con la tranquilidad y la paz de quien no tiene nada que ocultar", concluyó Olga Garaventa de Sánchez.