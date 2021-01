Este domingo se cumplió una semana de la internación de Sergio Lapegüe tras contraer coronavirus. Su estado de salud es preocupante ya que se ubica dentro de los grupos de riesgo por ser asmático.

Si bien durante los primeros días el cuadro se tornó complicado por lo que debió recibir plasma como parte de su tratamiento, su esposa, Bochi, compartió en las redes sociales nuevos detalles acerca del estado del periodista que se encuentra en la clínica Juncal de Temperley.

.

"Sergio continúa internado, estados febriles que lo agotan pero que van siendo un poco más espaciados", aseguró optimista en una publicación en sus historias de Instagram. La mujer además, desmintió las versiones de que el conductor de TN había sido intubado.

En ese sentido detalló: "Con oxígeno, nunca estuvo entubado. Agradecemos a todos los médicos y enfermeras que lo están atendiendo y a todos los que están pendientes de su evolución". La mujer cerró esperanzada: "Se pondrá bien".

El posteo de Bochi sobre la salud de Sergio Lapegüe.

Días atrás, Mica Lapegüe, la hija del conductor también contrajo el virus y a través de un fuerte descargo cuestionó a quienes se alegraban por la enfermedad de su padre.

"¿Por qué me lo voy a callar? Tengo ganas de decirlo, lo digo. A las personas, que yo estuve leyendo, que son malas porque corta la bocha. Son malas personas, no quiero juzgar pero sus palabras hablan por ellos. Gente que se alegra de que una persona se agarra el virus, ¿gente que se alegra...? Les deseo desde lo más adentro de mi que se curen, no del virus, que se curen del corazón, que se curen de la cabeza. Difícil, porque lo que ya está adentro, ya está", disparó la joven furiosa antes de tener el resultado de su hisopado.

Por otro lado, el periodista contó en diálogo con Teleshow cómo pasó el fin de semana desde su internación: "La verdad, estoy sin fuerzas. Es una pelea día a día, pasé una noche horrible, sin respirar. Ojalá sea lo último porque no doy más".