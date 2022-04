Durante los últimos días, Daniel Osvaldo estuvo en el centro de la polémica tras ser denunciado por una de sus ex parejas en sus redes sociales. La madre de uno de sus hijos aseguró estar cansada y lanzó distintas acusaciones contra el ex futbolista, aunque no se habían revelado los motivos de sus publicaciones.

"¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? ¿Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto?", fueron algunos de los dichos de Ana Oertlinger en su cuenta de Twitter.

.

La emisión del viernes de "LAM" incluyó el desarrollo del tema, por lo que se explicó lo ocurrido con Daniel Osvaldo y su hijo menor de edad, con quien tuvo una fuerte pelea. "Ella es una mujer de perfil muy bajo pero se cansó de ver sufrir a su hijo", comenzó Pia Shaw sobre la ex pareja del novio de Gianinna Maradona.

Daniel Osvaldo, en el centro de polémica.

"Osvaldo le dijo a su hijo: 'te hago la cruz' tras una discusión. El nene de 13/14 años llegó muy mal a la casa y le cuenta que Daniel le pidió que le devuelva la llave de su casa y hasta la ropa que le compró", continuó. Ante la indignación del panel, agregó un particular detalle: "Mandó a su hermana a que busque las llaves y la ropa, ese es el nivel".

"La couta alimentaria es de $50.000, hace siete años que no se actualiza", aportó Ángel de Brito sobre el atraso en la renovación del monto. Cuesta creer que la polémica se detenga, en especial por la tensión que hay entre los dos padres del joven.