Vicky Xipolitakis está en boca de todos luego de que se difundieran insólitos audios de ella donde realiza desopilantes pedidos de productos a marcas a cambio de realizar posteos en sus redes sociales.

Tras el escándalo, Ángel de Brito se encargó de compartir nuevas notas de voz de la mediática en donde le habla a otra pequeña empresa por canje. Sin embargo, esta vez su tono de voz no fue tan amable ya que al no recibir lo esperado elevó su queja.

"Te soy sincera, me llegaron las cositas pero me cuesta mucho agradecerte porque no era lo que habíamos hablado. Es muy poquitito y la verdad es que me trae problemas y le fallaría a las otras marcas. Yo te pasé un montón de cosas", manifestó la mamá de Salvador Uriel.

"Me llegaron unos mantelitos para la mesa que son como de plástico, pero son bonitos, capaz para los nenes. Un felpudito de entrada, uno para el baño y un apoya vasos, ni en cantidad ni nada, uno solo como de cuatro. Una tacita y un mate. Pero yo te había pasado un montón de cosas y la verdad es que llegó muy poquito. Fijate cómo lo podemos solucionar por favor", insistió la "Griega".

Luego de las palabras de la artista, los dueños de la marca le contestaron con completa honestidad: "Como te habíamos explicado, somos un emprendimiento chico de dos personas. De hecho, todo lo que tenes ahí está fabricado por nosotros, no somos una gran empresa ni una fábrica. No hay problema, eso que te mandamos es lo que te podemos mandar porque a nosotros nos cuesta un montón de esfuerzo. Pero disfrutalo, usalo, no hay drama. Lo que no te mandamos es porque realmente no lo tenemos".

Al escucharlo, Xipolitakis les respondió: "No quiero que me traiga problemas con nadie. Pero como cumplieron, tenés buena onda y me hablás con realidad y educación, voy a hacer una captura de pantalla y lo pongo. Es todo hermoso pero no era lo que habíamos hablado".