Luego de estar envuelta en rumores de romance con Hernán Drago, con quien se sabe que su vínculo amoroso no prosperó, Celeste Muriega volvió a ser vinculada con otro famoso: el Tucu López.

Todo comenzó cuando en "Intrusos" anunciaron que el integrante de "Sex" la mensajeó por privado para que vaya a verlo a la obra. Tras la noticia, la bailarina respondió: "No pasó nada porque me los espantan antes de tiempo ustedes, la prensa".

"Hicimos una entrevista en el piso (de Intrusos) con el Tucu y buena onda, pero ellos percibieron más buena onda de lo que yo noté", indicó "En La previa de la Academia". Y agregó convencida: "Me gusta él, me parece un lindo chico, aunque no sé si es mi estilo".

A su vez, Celeste contó que fue a ver la obra dirigida por José María Muscari tres veces: "La cuestión es que ahora el Tucu me volvió a invitar, pero me parece un montón que vaya una cuarta vez. Me invitó por Instagram, todo surgió después de la nota en Intrusos, que quedó buena onda. Me invitó al teatro porque sabe que me encanta ver la obra. Antes no me había escrito nunca. De hecho, el chatea con mis compañeras y también las invitó".

Pero ahora, fue el turno del ex de Jimena Barón. En diálogo con el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el integrante de "Sex" explicó: "Por empezar, ella dijo que ya fue a ver 'Sex' tres veces, no que la invité tres veces"

"¡Y no me rechazó! Me dijo que iba a ir con las chicas de intrusos", declaró López. Y concluyó: "Buena onda igual con Celeste. Ojalá vengan todos los de intrusos".