Rosario Ortega y Mariano Otero dejaron de ocultarse y se mostraron muy enamorados en un lugar público. Ambos son cantantes y el mundo de la música hizo que se conocieran. Anteriormente, ella salió con el hijo de Gabriela Michetti y a él, luego de su separación con Florencia Peña, tuvo dos hijos más.

La primicia la dio Maite Peñoñori en "Los Ángeles de la Mañana" y contó algunos detalles de la relación. "Muy de novios en el Polo Cultural Saldías. Ella cantó, estaban en camarines de la mano, a los besos delante de muchas personas", aseguró la panelista.

.

"A mí no me cerraba porque no sabía si ella estaba o no en pareja. Las fechas nunca están claras", agregó la periodista.

La hija de Palito Ortega y el cantante siempre mantuvieron un perfil bajo, pero este hecho hizo que estén en boca de todos. Hasta el momento, ninguno de los dos salió a aclarar nada a la prensa pero ya se han mostrado muy juntos.

¡Mirá el video donde confirman la relación de Rosario Ortega y Mariano Otero!