Una vez más, Yao Cabrera es foco de debate en las redes sociales. El youtuber de 23 años que se caracteriza por recrear escenas volvió a generar un escándalo tras simular una detención policial en medio de la cuarentena obligatoria.

Las imágenes del simulacro llegaron a " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD liderado por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio y los coductores mostraron su total indignación ante lo sucedido.

"Los policías, no son policías, el casamiento no fue casamiento y la detención no fue detención", exclamó el presentador del programa. Y agregó firme: "Nuestro equipo de producción se comunicó con la quinta y nos dijeron que es todo mentira. Estos imbéciles rompieron la cuarentena. Claro, cuando uno investiga te das cuenta que es una puesta en escena. Son todos actores".

"Manga de imbéciles, porque no les cabe otro tipo de adjetivo calificativo. Es tanta la indignación que me cuesta frenar", finalizó Percoraro.

La última vez que el joven uruguayo fue noticia fue por recrear un secuestro con otros jóvenes youtubers. Pero tras la polémica, Cabrera salió a declarar que era mentira y que nada de lo que realiza es real. Así se lo manifestó a DiarioShow.com: "Este contenido lo venimos haciendo hace siete años y por eso tenemos un fucking imperio de influencers, ahí cambia un poco el punto de vista y es razonable. Siempre intentamos llevar al límite el entretenimiento. Al hacer los vivos aclaramos que es para entretenerlos".